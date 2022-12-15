В Чувашии семьи добровольцев, погибших в спецоперации, начнут получать по миллиону рублей

Порядок назначения и осуществления выплаты будет определен решением Кабмина республики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 января 2023 года семьям добровольцев из Чувашии, погибших в ходе спецоперации, начнут выплачивать по миллиону рублей. Средства на эти цели будут выделены из местного бюджета, заявила на заседании Кабмина республики глава Минтруда региона Алена Елизарова.

По ее словам, речь идет о добровольцах из Чувашии, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Порядок назначения и осуществления единовременной выплаты будет определен решением Кабмина республики.

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