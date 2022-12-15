В результате столкновения двух иномарок на трассе в Алексеевском районе погиб человек

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана

В четверг, 15 декабря, на 96 километре автодороги Казань-Оренбург в Алексеевском районе столкнулись автомобили Haval и Daewoo. По предварительным данным, водитель первой иномарки не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где и произошло ДТП.

От полученных травм водитель Daewoo скончался на месте, сообщают в ГИБДД Татарстана.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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