В результате столкновения двух иномарок на трассе в Алексеевском районе погиб человек

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана
В четверг, 15 декабря, на 96 километре автодороги Казань-Оренбург в Алексеевском районе столкнулись автомобили Haval и Daewoo. По предварительным данным, водитель первой иномарки не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где и произошло ДТП.
От полученных травм водитель Daewoo скончался на месте, сообщают в ГИБДД Татарстана.
Подробности произошедшего устанавливаются.
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