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НовостиОбщество15 декабря 2022 9:07

ГИБДД Татарстана вручит подарки за лучшее фото пристегнутого ремня в автомобиле

В конкурсе могут принять участие только взрослые
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Победителей определят 26 декабря с помощью генератора случайных чисел.

Победителей определят 26 декабря с помощью генератора случайных чисел.

Фото: Анастасия БОНДАРЕВА

Госавтоинспекция Татарстана организовала конкурс «Ремень безопасности спасает жизнь». Для участия в нем нужно сделать фотографию пристегнутого ремнем безопасности человека в автомобиле. Победители получат памятные подарки.

К участию в конкурсе допускаются только совершеннолетние лица. Заявки принимаются вплоть до 22 декабря. Итоги будут подведены 26 числа с помощью генератора случайных чисел.

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