Жительницу Чувашии осудили за убийство пожилого соседа, оказывавшего ей знаки внимания

Женщину приговорили к девяти годами колонии общего режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Новочебоксарска признана виновной в убийстве пожилого мужчины, которое произошло у пруда рядом с деревней Кодеркасы Чебоксарского района 26 апреля.

Суд установил, что тем утром злоумышленница приехала на рыбалку с двумя знакомыми. Компания распивала алкоголь, но в какой-то момент 65-летний сосед по общежитию начал оказывать женщине знаки внимания. Произошел конфликт, в ходе которого она схватила нож и не менее 12 раз ударил им мужчину в шею. От полученных травм он скончался на месте спустя некоторое время.

- Причастность осужденной к инкриминированному деянию доказана совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе ее собственными признательными показаниями, показаниями свидетелей, заключениями проведенных судебных экспертиз, - сообщают в СУ СКР по Чувашии.

В итоге женщину приговорили к девяти годами колонии общего режима.

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