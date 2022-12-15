В Нижнекамске решили открыть лабораторию для контроля за промышленными выбросами

Объект будет филиалом Центра лабораторного анализа и технических измерений по Татарстану. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В ближайшее время в Нижнекамске появится филиал Центра лабораторного анализа и технических измерений по Татарстану. Он будет осуществлять контроль за промышленными выбросами. Об этом журналистам рассказал руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.

По его словам, лаборатория будет определять более 400 показателей промышленных выбросов, воздуха рабочей зоны, по атмосферному воздуху, природной и сточной воде.

Заявку на аккредитацию новой лаборатории в Нижнекамске подали в сентябре. Ожидается, что этот вопрос решится до конца текущего года.

Напомним, ранее в Нижнекамске экологи выявили кратковременное превышение вредных веществ после пожара в цеху по выделению каучуков.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram