Электроснабжение восстановили во всех районах Чувашии

10 числа из-за метели и ледяного дождя без света разом остались более 26 тысяч человек. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

К девяти часам вечера среды, 14 декабря, электроснабжение удалось восстановить во всех районах Чувашии. Аварийно-ремонтные работы заняли пять дней.

Напомним, 10 числа из-за метели и ледяного дождя произошло отключение электроснабжения в 42 населенных пунктах в 13 районах Чувашии. Без света тогда остались более 26 тысяч человек. Специалисты оперативно занялись аварийно-восстановительными работами. На помощь им пришли коллеги из соседних регионов - Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областей.

Глава республики Олег Николаев попросил местных жителей с понимаем отнестись к тому, что ликвидация последствий непогоды заняла так много времени.

- На это есть объективные причины - нарушения касались не просто «низкой» стороны электросетей населенных пунктов. Было и большое количество обрывов на «высокой» стороне – это 10 и 6 кВ, - объяснил он в своем telegram-канале.

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