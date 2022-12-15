20 декабря в Набережных Челнах обсудят проект благоустройства набережной Табеева

Всех желающих принять в нем участие будут ждать в молодежной центре «Нур». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во вторник, 20 декабря, в Набережных Челнах состоится обсуждение проекта благоустройства южной части набережной Фикрята Табеева. Всех желающих принять в нем участие будут ждать в молодежной центре «Нур», сообщает фонд «Институт развития городов Татарстана».

Проект первого этапа развития общественного городского пространства был представлен еще 10 ноября. Тогда казанские архитекторы презентовали функциональные зоны территории площадью в 15 гектаров, а после выслушали пожелания горожан. С учетом их мнений документ был доработан.

На предстоящих обсуждениях вновь будут выслушаны идеи местных жителей. В случае необходимости в проект внесут дополнительные изменения.

Отметим, что работы по благоустройству набережной Табеева должны начаться в 2023 году. Их проведут в рамках реализации программы развития общественных пространств Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram