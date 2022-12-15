В Альметьевске автомобиль «ВАЗ» на скорости врезался в столб, один человек погиб

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана

В четверг, 15 декабря, в Альметьевске автомобиль «ВАЗ» на скорости врезался в столб. По предварительным данным, 22-летний водитель легковушки не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку и столкнулся с препятствием. В результате ДТП он получил травмы.

Одним из пассажиров «ВАЗа» скончался на месте, сообщают в ГИБДД Татарстана.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram