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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 5:35

В Альметьевске автомобиль «ВАЗ» на скорости врезался в столб, один человек погиб

Молодой водитель легковушки получил травмы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана

В четверг, 15 декабря, в Альметьевске автомобиль «ВАЗ» на скорости врезался в столб. По предварительным данным, 22-летний водитель легковушки не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку и столкнулся с препятствием. В результате ДТП он получил травмы.

Одним из пассажиров «ВАЗа» скончался на месте, сообщают в ГИБДД Татарстана.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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