В Чувашии в ДТП с участием "скорой помощи" погибла женщина

Фото: МВД по республике Чувашия.

ДТП с участием легкового автомобиля и машины "скорой помощи" произошло в Чувашии около 17.00 14 декабря 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла на автодороге Чебоксары-Сурское, почти на границе Аликовского и Красноармейского районов. По предварительным данным, женщина за рулем «Шкоды» при движении в сторону Чебоксар, не справилась с управлением, и машина по касательной столкнулась со встречной машиной скорой помощи.

От полученных травм водитель иномарки погибла на месте происшествия. Двое медицинских работников для оказания помощи доставлены в больницу. Личность погибшей и обстоятельства ДТП устанавливаются.