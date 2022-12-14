В Казани задержали 32-летнего иностранца, который сбил бабушку с внуком на пешеходном переходе и скрылся

Фото: скриншот с видео МВД.

В Казани произошло серьезное ДТП. Примерно в 12.00 14 декабря 2022 года Водитель ВАЗа двенадцатой модели на большой скорости ехал по улице Бигичева. В районе дома №11 по пешеходному переходу шли женщина с ребенком. Водитель не заметил их и сбил. При этом, он не остановился, чтобы помочь пострадавшим, а скрылся с места ДТП.

- Для задержания скрывшегося водителя в городе был объявлен план «Перехват», на его розыск ориентировались все наружные службы полиции, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате злоумышленника задержали. Им оказался 32-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Что касается пострадавших в ДТП, то 8-летний мальчик госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами мягких тканей головы. Его бабушка получила различные телесные повреждения.