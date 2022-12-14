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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 18:40

В Татарстане 61-летний мужчина зарезал знакомого и ограбил его мать

Преступлению предшествовала совместная попойка
Рината СТРЕБКОВА
Задержанный признал свою вину.

Задержанный признал свою вину.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

61-летнего жителя Черемшанского района Татарстана подозревают в убийстве знакомого и ограблении его матери. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

По версии следствия, 13 декабря 2022 года подозреваемый пришел в гости к 30-летнему знакомому. Мужчины начали распивать спиртное. В ходе попойки разгорелся конфликт. 61-летний гость взял в руки нож и ударил оппонента. От полученной травмы тот скончался на месте происшествия.

После этого злоумышленник забрал у его матери два мобильных телефона, 3 тысячи рублей и скрылся. Впрочем, его оперативно задержали. Свою вину он признал в полном объеме.