Казанский проспект Ямашева признали самой дорогой торговой улицей России

Фото: мэрия Казани.

Проспект Ямашева, расположенный в Казани, назвали самой дорогой торговой улицей в России. Исследование провели в редакции рейтинга консалтинговой компании SRG. Его данные приводит РБК.

Всего в рейтинге изучили центральные торговые улицы 56 городов - 14 миллионников и 42 населенных пункта с максимально развитыми рынками стрит-ретейла. При этом, Москву и Санкт-Петербург в расчет не брали.

Улицы расположили по максимальной запрашиваемой ставке аренды в январе — ноябре 2022 года без учета НДС. Максимальная арендная ставка на проспекте Ямашева в Казани составляет 35 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год. На втором месте улица Урицкого в Иркутске с показателем 32 тысячи рублей. На третьей позиции - проспект Революции в Воронеже. Там арендовать торговое место можно за 29 тысяч рублей в год.