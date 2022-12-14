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НовостиОбщество14 декабря 2022 18:15

В Татарстане двухлетний ребенок проглотил орех и попал в реанимацию

Из его легких извлекли множество кусков ореха разного размера
Рината СТРЕБКОВА
Врачам удалось спасти жизнь ребенку.

Врачам удалось спасти жизнь ребенку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане медики за одни сутки спасли двух детей, в организм которых попали инородные тела. Об этом рассказали в пресс-службе ДРКБ республики.

Первый звонок поступил из Альметьевска. Восьмилетняя девочка во время выполнения уроков игралась с ручкой и проглотила колпачок от нее. В итоге он попал прямиком в легкие. В итоге медики в оперативном порядке прибыли и удалили инородный предмет.

Второй звонок поступил из Лениногорска. Там двухлетний ребенок поперхнулся орехами. Малыша отправили в реанимацию в тяжелом состоянии. Из дыхательных путей удалили множество кусочков орехов разных размеров.