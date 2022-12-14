В Татарстане двухлетний ребенок проглотил орех и попал в реанимацию

Врачам удалось спасти жизнь ребенку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане медики за одни сутки спасли двух детей, в организм которых попали инородные тела. Об этом рассказали в пресс-службе ДРКБ республики.

Первый звонок поступил из Альметьевска. Восьмилетняя девочка во время выполнения уроков игралась с ручкой и проглотила колпачок от нее. В итоге он попал прямиком в легкие. В итоге медики в оперативном порядке прибыли и удалили инородный предмет.

Второй звонок поступил из Лениногорска. Там двухлетний ребенок поперхнулся орехами. Малыша отправили в реанимацию в тяжелом состоянии. Из дыхательных путей удалили множество кусочков орехов разных размеров.