Форвард "Ак Барса" Александр Радулов оправился от травмы и уже приступил к тренировкам на льду

Радулов уж вовсю тренируется с основой Фото: Ак Барс

Хорошие новости пришли из стана хоккейного "Ак Барса". В общую группу вернулся один из лидеров нападения команды Александр Радулов. Он появился на льду во время открытой тренировки.

Напомним, что Радулов перебрался в казанский клуб летом, вернувшись в Россию из НХЛ. Этот трансфер стал одним из самых громких в межсезонье. За "Ак Барс" 36-летний форвард сыграл 33 матча, отметившись в них 13 голами и 12 результативными передачами. Последние пять матчей команды Радулов пропустил из-за травмы. По всей вероятности, в ближайшей игре с "Куньлунем", который намечен на 19 декабря, форвард сыграть может.