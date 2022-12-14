Роспотребнадзор Татарстана напомнил о мерах профилактики гриппа и ОРВИ

Татарстанцам рекомендуют вести здоровый образ жизни, высыпаться и правильно питаться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане уровень заболеваемости гриппом вырос на 39%. Роспотребнадзор республики рекомендует татарстанцам соблюдать меры по профилактике гриппа и ОРВИ, чтобы снизить риск заболевания.

В ведомстве советуют сократить время нахождения в местах большого скопления людей и общественном транспорте, а также пользоваться маской в подобных местах. Необходимо избегать близких контактов с людьми, у которых отмечаются симптомы гриппа и ОРВИ, в особенности чихание и кашель.

Не забываем про регулярное мытье рук с мылом. Стоит промывать полость носа после улицы и общественного транспорта, а также проветривать помещения и проводить влажную уборку.

Татарстанцам рекомендуют есть больше продуктов с содержанием витамина С, добавлять в блюда чеснок и лук. К рекомендациям также относятся здоровый образ жизни, полноценный сон, правильное питание и физическая активность.

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