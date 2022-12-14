В Нижнекамске обнаружили превышение вредных веществ после пожара на заводе

Результаты анализов передали в территориальный отдел Росприроднадзора Нижнекамска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экологи обнаружили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в пробах воздуха, взятых при пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Превышение зафиксировали в жилом массиве села Прости и на границе санитарно-защитной зоны с подветренной стороны у этого же населенного пункта. Результаты анализов передали в территориальный отдел Росприроднадзора Нижнекамска.

Напомним, возгорание в цеху по выделению каучуков произошло в Нижнекамске 12 декабря. Пожар на территории промышленной зоны был потушен. В ходе происшествия никто не погиб и не пострадал.

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