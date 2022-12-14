Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 14:47

В Нижнекамске обнаружили превышение вредных веществ после пожара на заводе

Высокую концентрацию зафиксировали в жилом массиве села Прости и на границе санитарно-защитной зоны
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Результаты анализов передали в территориальный отдел Росприроднадзора Нижнекамска.

Результаты анализов передали в территориальный отдел Росприроднадзора Нижнекамска.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экологи обнаружили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в пробах воздуха, взятых при пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Превышение зафиксировали в жилом массиве села Прости и на границе санитарно-защитной зоны с подветренной стороны у этого же населенного пункта. Результаты анализов передали в территориальный отдел Росприроднадзора Нижнекамска.

Напомним, возгорание в цеху по выделению каучуков произошло в Нижнекамске 12 декабря. Пожар на территории промышленной зоны был потушен. В ходе происшествия никто не погиб и не пострадал.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram