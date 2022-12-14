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НовостиОбщество14 декабря 2022 16:31

Траты на развитие зарядной инфраструктуры в Татарстане увеличились почти на 20%

Они выросли на 55,1 миллиона рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На финансирование госпрограммы выделят 5,4 миллиона рублей из внебюджетных источников.

На финансирование госпрограммы выделят 5,4 миллиона рублей из внебюджетных источников.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Увеличено финансирование госпрограммы по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей в Татарстане. Сумма возросла на 55,1 миллиона рублей - до 322,6 миллиона. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, большая часть средств - 317,4 миллиона рублей - будет направлена из федерального бюджета. А еще 5,4 миллиона рублей - из внебюджетных источников. Из казны региона деньги выделяться не будут.

Отметим, что решение об увеличении финансирования было принято в связи с уточнением бюджета программы на 2023 год.

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