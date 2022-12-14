С начала 2022 года метрополитен Казани перевез более 28 миллионов пассажиров

9 мая метро воспользовались более 153 тысяч человек, а 30 августа – почти 156 тысяч человек. Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

С начала 2022 года казанский метрополитен перевез более 28 миллионов пассажиров. Особенно много их было, как обычно, в праздничные дни. Так, например, 9 мая метро воспользовались более 153 тысяч человек, а 30 августа – почти 156 тысяч человек

Для того, чтобы пассажирам было комфортнее, в праздники на линию выезжали дополнительные составы, и на работу выходили дополнительные сотрудники, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранса».

Там также рассказали о популярности тарифа «Пересадочный МЭТ 45», который позволяет в течение 45 минут совершить пересадку с одного вида электрического транспорта без дополнительной оплаты всего за 45 рублей. С начала года им воспользовались почти 14 тысяч человек.

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