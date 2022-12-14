В Набережных Челнах похоронили участника спецоперации на Украине Александра Маркина

Память о бойце навсегда останется в сердцах местных жителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 14 декабря, в Набережных Челнах похоронили Александра Маркина - местного жителя, который принял участие в спецоперации на Украине и погиб. Простится с мужчиной пришли как родные и близкие, так и просто неравнодушные местные жители.

До спецоперации Маркин работал на Литейном заводе, сообщают chelny-biz.

Напомним, ранее сообщалось о гибели мобилизованного педиатра из татарстанского автограда Николая Зотова. В городской мэрии почтили память погибшего бойца минутой молчания.

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