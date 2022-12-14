В 2023 года в Чувашии хотят ввести новые меры поддержки для медиков

Пока показатели укомплектованности медорганизаций республики остаются чуть выше средних. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году власти Чувашии могут быть введены дополнительные меры поддержки медиков - как материальные, так и не материальные. Соответствующие предложения ранее были направлены главе республике Олегу Николаеву.

По словам зампредседателя Кабмина региона Владимира Степанова, новые меры поддержки поспособствуют увеличению кадров в сфере здравоохранения. Ведь пока показатели укомплектованности медорганизаций республики остаются чуть выше средних.

Отмечается, что на 1 декабря в Чувашии укомплектованность поликлиник составляет: врачами – 75,5% (план – 89,7%), средними медицинскими работниками – 76,27% (план – 85%).

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