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НовостиОбщество14 декабря 2022 16:07

В 2023 года в Чувашии хотят ввести новые меры поддержки для медиков

Предполагается, что подобное поспособствует увлечению кадров
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Пока показатели укомплектованности медорганизаций республики остаются чуть выше средних.

Пока показатели укомплектованности медорганизаций республики остаются чуть выше средних.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году власти Чувашии могут быть введены дополнительные меры поддержки медиков - как материальные, так и не материальные. Соответствующие предложения ранее были направлены главе республике Олегу Николаеву.

По словам зампредседателя Кабмина региона Владимира Степанова, новые меры поддержки поспособствуют увеличению кадров в сфере здравоохранения. Ведь пока показатели укомплектованности медорганизаций республики остаются чуть выше средних.

Отмечается, что на 1 декабря в Чувашии укомплектованность поликлиник составляет: врачами – 75,5% (план – 89,7%), средними медицинскими работниками – 76,27% (план – 85%).

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