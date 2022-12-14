Из-за гриппа в медучреждениях Марий Эл ввели масочный режим

Медики просят пациентов вакцинироваться, чтобы обезопасить себя и окружающих. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В медицинских учреждениях Марий Эл ввели строгий масочный режим и ограничительные мероприятия из-за эпидемии гриппа. Так, например, у входа в больницы и поликлиники у всех посетителей начали измерять температуру. А сотрудники поголовно ходят в средствах индивидуальной защиты.

В Минздраве республики отмечают, что в этом эпидсезоне пик заболеваемости пришел на декабрь. Сейчас показатель в три раза выше, чем был годом ранее.

- Серьезный рост заболеваемости гриппом ожидается в ближайшие полторы-две недели. Еще не поздно защитить себя с помощью вакцинации, - отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный эпидемиолог Татарстана рассказал об опасностях гриппа и способах борьбы с ним

Дмитрий Лопушов советует людям своевременно проходить вакцинацию (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram