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НовостиЗдоровье14 декабря 2022 15:19

Из-за гриппа в медучреждениях Марий Эл ввели масочный режим

Кроме того, в больницах и поликлиниках у всех начали проверять температуру
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Медики просят пациентов вакцинироваться, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Медики просят пациентов вакцинироваться, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В медицинских учреждениях Марий Эл ввели строгий масочный режим и ограничительные мероприятия из-за эпидемии гриппа. Так, например, у входа в больницы и поликлиники у всех посетителей начали измерять температуру. А сотрудники поголовно ходят в средствах индивидуальной защиты.

В Минздраве республики отмечают, что в этом эпидсезоне пик заболеваемости пришел на декабрь. Сейчас показатель в три раза выше, чем был годом ранее.

- Серьезный рост заболеваемости гриппом ожидается в ближайшие полторы-две недели. Еще не поздно защитить себя с помощью вакцинации, - отметили в ведомстве.

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