Жители Казани получат бесплатную консультацию специалистов Аппарата Уполномоченного по правам человека в Татарстане

Горожан будут ждать у часов на улице Баумана 15, 16 и 23 декабря. Фото: АБНО «Новый век»

15, 16 и 23 декабря в Казани будет проходить прием населения, в ходе которого каждый желающий сможет получить бесплатную юридическую помощь. Параллельно можно будет пройти тестирование на ВИЧ и гепатит С, а также измерить пульс, давление и уровень насыщения крови кислородом.

Тест-мобиль со специалистами будет стоять у часов на улице Баумана с 12:00 до 14:00. В четверг, 15 декабря, горожан там будет ждать начальник отдела по вопросам восстановления прав граждан Аппарата Уполномоченного по правам человека в Татарстане Елена Степанова. Среди прочего она сможет ответить на вопросы, касающиеся частичной мобилизации.

16 декабря на вопросы казанцев будет отвечать консультант отдела по вопросам восстановления прав граждан Аппарата УПЧ в Татарстане Ангелина Гатауллина, а 23 декабря - общественный помощник УПЧ в Татарстане в Казани Гулия Балафендиева.

Отметим, что в ходе приема беженцам и переселенцам могут разъяснить все правовые нюансы и оказать содействие в решении социально-значимых проблем.

Организатором мероприятия выступает АБНО «Новый век». Оно проводится в рамках проекта «Тест для победы. Помощь рядом» совместно с Уполномоченным по правам человека в Татарстане.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram