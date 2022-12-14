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НовостиОбщество14 декабря 2022 12:02

В связи с эпидемиологической ситуацией в школах Татарстана разобщили 142 класса

Более 483 тысяч школьников ежедневно проходят утренний медицинский фильтр
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Утренний осмотр позволяет выявить ребенка или сотрудника с симптомами коронавируса, гриппа или ОРВИ

Утренний осмотр позволяет выявить ребенка или сотрудника с симптомами коронавируса, гриппа или ОРВИ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 13 декабря в Татарстане более 483 тысяч школьников и 32 тысяч учителей каждый день проходят утренний медицинский фильтр. Этот процесс позволяет выявить ребенка или сотрудника с симптомами коронавируса, гриппа или ОРВИ.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки республики, ни одну школу пока не закрыли на карантин. Проходит разделение заболевших и здоровых детей, если более 20% учеников в классе болеют. На данный момент таким образом разобщили 142 класса в 48 школах.

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