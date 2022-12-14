В Йошкар-Оле состоится национальная елка с участием детей участников спецоперации

Каждый ребенок получит сладкие подарки и новогоднее поздравление. Фото: Республиканский центр марийской культуры

22 декабря в Йошкар-Оле состоится национальная елка под патронатом главы Марий Эл. Мероприятие под названием «Весела У ий пайрем» - «Веселый новогодний праздник» пройдет в здании Республиканского театра кукол. На него приглашены 250 ребят в возрасте от шести до 15 лет, которые активно участвовали в различных мероприятиях и достигли успеха в изучении марийского языка. Также гостями станут дети участников спецоперации.

Детей ждет сказочное представление с участием марийского Деда Мороза - Йушто кугыза, а также Снегурочки - Лум удыр. В конце каждый ребенок получит сладкие подарки и новогоднее поздравление, сообщает Республиканский центр марийской культуры.

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