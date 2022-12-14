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НовостиЗдоровье14 декабря 2022 11:41

В Татарстане скончался еще один зараженный COVID-19 человек

Вместе с тем в республике выявили 98 новых случаев вируса
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 98 новых случаев COVID-19, госпитализировали 26 зараженных, выписали 117 переболевших и подтвердили смерть одного больного вирусом человека. Такие цифры в среду, 14 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике диагностировали 191 745 людям, 188 690 из которых выздоровели, а 2 008 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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