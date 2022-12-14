Технический директор одного из предприятий Чувашии ответит перед судом за гибель сотрудника

Обвиняемому вменяют нарушение требований охраны труда, вследствие чего и произошла трагедия.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
77-летнего технического директора одного из предприятий Чебоксарского района обвиняют в нарушении требований охраны труда, в результате чего погиб человек. Трагедия произошла еще 11 июля. Утверждается, что аппаратчик мукомольного производства сшивал мешки с мукой, когда получил поражение техническим током, отчего скончался на месте.
- Указанное стало возможным вследствие того, что директор допустил к эксплуатации неисправный электроинструмент, не обеспечил контроль за исправностью электропроводки, электрооборудования, бесперебойность электроснабжения, оправданное и экономное расходование электроэнергии, - сообщают в следственном управлении СКР по Чувашии.
Расследование подтвердило выводы следствия, а потому в адрес руководства предприятия было внесено представление с требованием о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших преступлению.
Технический директор же в скором времени предстанет пер6ед судом.
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