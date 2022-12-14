Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью 7-месячного малыша из Татарстана

Высказываются предположения, что ребенок мог стать жертвой преступления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как в СМИ появилась информация о семимесячном ребенке, находящемся в одной из больниц Казани с черепно-мозговой травмой, Следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Причинения тяжкого вреда здоровью». Высказываются предположения, что малыш мог стать жертвой преступления.

- В настоящее время следствием установлено, что ребенок был доставлен в больницу из Камско-Устьинского района. Его состояние оценивается как тяжелое, - сообщают в СУ СКР по республике.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решение вопрос о назначении необходимых экспертиз.

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