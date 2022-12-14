Глава Татарстана поручил чиновникам ускорить инвестиционный цикл

По словам Минниханова, на согласование документов в профильных ведомствах должно уходить не более 10 дней. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил профильным министерствам и ведомствам ускорить инвестиционный цикл. По его словам, ненормально то, что некоторые документы находятся на согласовании чиновников по три месяца. На это должно уходить не более 10 дней, заявил руководитель республики на очередном заседании местного Кабмина.

Если инвестиционный цикл будет ускорен, инвесторы смогут быстрее переходить к реализации своих проектов, считает Минниханов.

С тем, что Татарстану необходима оптимизация взаимодействия инвесторов и органов власти, согласилась и глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram