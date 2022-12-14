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НовостиОбщество14 декабря 2022 10:10

Глава Татарстана поручил чиновникам ускорить инвестиционный цикл

Это необходимо для того, чтобы инвесторы могли быстрее перейти к реализации своих проектов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По словам Минниханова, на согласование документов в профильных ведомствах должно уходить не более 10 дней. Фото: tatarstan.ru

По словам Минниханова, на согласование документов в профильных ведомствах должно уходить не более 10 дней. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил профильным министерствам и ведомствам ускорить инвестиционный цикл. По его словам, ненормально то, что некоторые документы находятся на согласовании чиновников по три месяца. На это должно уходить не более 10 дней, заявил руководитель республики на очередном заседании местного Кабмина.

Если инвестиционный цикл будет ускорен, инвесторы смогут быстрее переходить к реализации своих проектов, считает Минниханов.

С тем, что Татарстану необходима оптимизация взаимодействия инвесторов и органов власти, согласилась и глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

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