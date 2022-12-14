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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 15:02

Жителя Казани обвиняют в склонении подростков к потреблению наркотиков и секс-насилии

Кроме того, парню вменяют использование школьницы в целях изготовления порнографии
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Свою причастность к преступлениям обвиняемый признал частично.

Свою причастность к преступлениям обвиняемый признал частично.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Казани. Молодой человек обвиняется сразу в нескольких преступлениях: склонении несовершеннолетних к потреблению наркотиков, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней и использование несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов.

По версии следствия, в феврале 17-летняя знакомая привела в гости к обвиняемому 14-летнюю подругу. Утверждается, что парень склонил обеих к употреблению запрещенного вещества, после чего совершил в отношении младшей девочки секс-насилие. Последнее злоумышленник снял на видео и отправил подруге.

Свою вину казанец признал частично. На данный момент он находится в СИЗО. В скором времени парень предстанет перед судом, сообщают в СУ СКР по Татарстану.

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