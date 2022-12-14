Глава Татарстана Рустам Минниханов пригрозил чиновникам отдать их телефоны в детдома

На заседании рассматривались условия улучшения делового климата для обеспечения развития экономики региона. Фото: tatarstan.ru

На заседании Кабмина Татарстана по повышению инвестиционной привлекательности республики у одного из присутствующих зазвонил мобильный телефон. После этого глава региона Рустам Минниханов пригрозил отобрать у чиновников смартфоны и отдать их в детдома.

Однако после этих слов зазвонил его собственный телефон. Минниханов сказал, что трубку брать не будет, и попросил продолжить обсуждение.

Отметим, что на данном заседании рассматривались условия улучшения делового климата для обеспечения развития экономики Татарстана, а также вопросы привлечения новых инвесторов.

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