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НовостиОбщество14 декабря 2022 10:27

В центральной больнице Нижнекамского района ввели ограничения на посещение пациентов

Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и случаями COVID-19 в Татарстане
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Передачи в пунктах приема будут осуществляться в строго отведенное для этого время.

Передачи в пунктах приема будут осуществляться в строго отведенное для этого время.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Центральной многопрофильной больнице Нижнекамского района введены ограничительные противоэпидемиологические мероприятия из-за роста заболеваемости ОРВИ и регистрации пациентов с COVID-19. Родственникам запретили посещать пациентов в стационарных отделениях. А лица, ухаживающие за тяжелобольными людьми, будут допускаться к ним только по решению лечащего врача.

Передачи в пунктах приема будут осуществляться в строго отведенное для этого время.

Отметим, что медики рекомендуют гражданам носить маски в общественных местах и соблюдать правила личной гигиены. Также специалисты советуют временно избегать мест массового скопления людей.

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