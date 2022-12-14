В центральной больнице Нижнекамского района ввели ограничения на посещение пациентов

Передачи в пунктах приема будут осуществляться в строго отведенное для этого время. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Центральной многопрофильной больнице Нижнекамского района введены ограничительные противоэпидемиологические мероприятия из-за роста заболеваемости ОРВИ и регистрации пациентов с COVID-19. Родственникам запретили посещать пациентов в стационарных отделениях. А лица, ухаживающие за тяжелобольными людьми, будут допускаться к ним только по решению лечащего врача.

Передачи в пунктах приема будут осуществляться в строго отведенное для этого время.

Отметим, что медики рекомендуют гражданам носить маски в общественных местах и соблюдать правила личной гигиены. Также специалисты советуют временно избегать мест массового скопления людей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram