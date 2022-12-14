Врач-педиатр из Альметьевска перечислила симптомы свиного гриппа у детей

При недомоганиях важно вовремя обращаться к специалистам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель главврача детской горбольницы Альметьевска Тамара Черемисина в прямом эфире рассказала о главных признаках свиного гриппа у детей. Так, признаками болезни могут быть высокая температура, головная боль, боль в горле, ломота в теле, насморк и потеря аппетита.

Медик советует родителям насторожиться, если ребенку станет сложно дышать, у него усилятся головные боли, будут наблюдаться головокружение и потеря сознания. Это чаще всего говорит об осложнениях.

Отметим, что в данное время в детской горбольнице Альметьевска с пневмонией после гриппа находятся 11 детей. Вместе с тем на больничном по причине ОРВИ пребывают около четырех тысяч ребят.

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