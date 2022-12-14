С начала года система «Народный контроль» в Татарстане обработала более 85 тысяч заявок

На портале имеются более 100 категорий, которые помогают пользователям точнее рассказать о проблеме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2022 года татарстанская система «Народный контроль» обработала более 85 тысяч заявок. Многие просили о строительстве школы в казанском микрорайоне «Салават Купере», после чего местными властями было принято решение о возведении объекта. Об этом сообщила председатель проектного офиса Центра управления регионом в Татарстане Сария Сабурская.

Отметим, что на портале «Народный контроль» имеются более 100 категорий, помогающие пользователям точнее рассказать о проблеме. Для установки обратной связи с людьми работает сервис «Инцидент менеджмент», с помощью которого о проблемах можно сообщать посредством соцсетей.

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