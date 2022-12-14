В Набережных Челнах открыли первые в этом сезоне новогодние елки

Гуляния в городе будут продолжаться вплоть до 13 января. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером во вторник, 13 декабря, в Набережных Челнах состоялись открытия сразу трех новогодних елок. Они зажгли свои огни на бульварах Боровецкий и Энтузиастов, а также в парке «Сидоровка». В честь такого события там прошли гуляния «Новый год с новой строчки», «Навстречу чудесам» и «Снежная акварель».

В гуляниях среди прочих приняли участие главы районов и представители администрации города.

Отметим, что в 18:00 15 декабря горожан будут ждать на празднике в жилом районе «Замелекесье». А вечером 16 числа праздничные мероприятия пройдут на площади ДК «Энергетик», во дворе дома 38/13 и в парке Победы.

Подробную программу новогодних гуляний в Набережных Челнов может увидеть в нашем прошлом материале.

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