Проспект Хусаина Ямашева в Казани стал самой дорогой торговой улицей России

Следом идут улица Урицкого в Иркутске и проспект Революции в Воронеже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По итогам 11 месяцев текущего года самой дорогой торговой улицей России стал проспект Хусаина Ямашева в Казани. По последним данным, максимальная арендная ставка там достигает 35 тысяч рублей за квадратный метр в год, сообщает РБК со ссылкой на исследование SRG.

Вторую строчку в рейтинге заняла улица Урицкого в Иркутске, где цена за аренду квадратного метра в год достигает 32 тысяч рублей. На третьем месте разместился проспект Революции в Воронеже (29 тысяч рублей).

По мнению экспертов, во втором полугодии 2020 года арендная ставка выросла за счет высвобождения помещений, на которых ранее располагались международные бренды. Другой причиной может быть спад в ресторанном сегменте.

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