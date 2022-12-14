Врачи Татарстана прооперировали сердце переселенцу из Мариуполя

Хирургическое вмешательство прошло по новой технологии. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Петр Асаенок переехал в Набережные Челны из Мариуполя вместе с женой и начал здесь новую жизнь. Он давно знал о том, что у него порок митрального клапана, но годами откладывал походы к врачам.

- Проблемы с клапаном были давно. Пока молодой был – бегал, с возрастом уже начались проблемы. Подкосила жизнь в подвале, началась одышка, - говорит мужчина.

Доверить свое сердце Петр, в конце концов, решился именно татарстанским специалистам. В БСМП Набережных Челнов его прооперировали по новой технологии.

- Представим, что сам клапан – это парус, а его стропы – хордальные нити. На этих нитях держится митральный клапан. Существуют синтетические хордальные нити, которые полностью имитируют хорды митрального клапана. Мы их пришили к капиллярным мышцам левого желудочка, – объясняет главный хирург больницы Рамис Якубов. .

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