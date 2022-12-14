В Казани состоится эксклюзивный показ мелодрамы «Бывшие. Happy end» с участием Любови Аксеновой

Официальная премьера ленты запланирована на 22 число. Фото: кадр из фильма

Официальная премьера мелодрамы «Бывшие. Happy end» запланирована на 22 декабря. Однако у жителей Казани будет возможность увидеть фильм раньше срока. Предпоказ ленты состоится 20 числа в кинотеатре «Синема 5» в ТРЦ «Республика». На мероприятии будет присутствовать исполнительница одной из главных ролей, актриса Любовь Аксенова.

«Бывшие. Happy end» - новая работа режиссера Антона Мегердичева («Сердце пармы», «Движение вверх», «Метро», «Елки 3»). Это история о Яне и Илье, которые познакомились по время реабилитации. По правилам им нужно держаться подальше друг от друга, если они хотят оставаться трезвыми. Но чувства, вспыхнувшие между ними, не дают им этого сделать. Они срывались, расставались, искали счастье с другими, но чем дальше убегали от любви, тем больше их тянуло друг к другу.

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