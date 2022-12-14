Осуждены двое жителей Набережных Челнов, похитившие деньги в одном из ТЦ Чувашии

В колонии злоумышленники проведут 2,5 и 1,5 года соответственно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое жителей Набережных Челнов – мужчины в возраст 28 и 29 лет – признаны виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещении, и покушении на аналогичное преступление.

Суд установил, что 8 июня злоумышленник, находясь в торговом центре «Поволжье» в чувашском городе Козловка, решили похитить имущество в закрытом павильоне «Окна. Двери. Линолеум». Один проник внутрь через щель между входной дверью и дверью установленного выставочного образца, после чего похитил коробку, в которой было 3 750 рублей. Второй все это время стоял на стреме.

Потом мужчины хотели провернуть аналогичное преступление в другом павильоне, но не смогли, так как туда вернулся продавец.

- Одному из мужчин назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев, второму – в виде 1 года 6 месяцев лишения свобод, - сообщают в прокуратуре Чувашии.

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