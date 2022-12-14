CdoGEO КФУ реализует корпоративное обучение по самым актуальным направлениям нефтегазовой отрасли

С 5 по 9 декабря в Центре дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO) Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета завершилось обучение по программам повышения квалификации:

«Современные методы инженерно-геологических изысканий и определение физико-механических свойств грунтов в полевых и лабораторных условиях»

«Современные методы геофизических исследований скважин»

«Петрофизика и геофизика в нефтяной геологии»

«Стратиграфия с элементами литологии»

«Литолого-фациальный и формационный анализ нефтегазоносных толщ»

«Поверка(калибровка) резервуаров, танков наливных судов и градуировка трубопроводов»

Слушателями курсов стали сотрудники компаний:

ООО «РН-БашНИПИнефть», «ТатНИПИнефть», «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» филиал «ПермНИПИнефть», ООО «СамараНИПИнефть», «Башнефть-ПЕТРОТЕСТ», «Самаранефтегаз», «ПермНИПИнефть, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ТННЦ, НК «Роснефть» — НТЦ», НГДУ «Сургутнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «АРКТИКГАЗ».

Обучение проходило в течение 5 дней в гибридном формате: 15 человек учились очно, 19 – дистанционно.

Участники курсов остались довольны содержанием программ и организацией курсов. В анкетах удовлетворенности слушатели оставили приятные комментарии:

«Курсы прошли на очень высоком уровне! Спасибо большое», — написал участник курса «Современные методы инженерно-геологических изысканий и определение физико-механических свойств грунтов в полевых и лабораторных условиях».

«Преподаватели понятно и доступно разъясняют материал, удобная система обучения», — написал участник курса «Стратиграфия с элементами литологии».

«Благодарю за полученную в ходе курса «Литолого-фациальный и формационный анализ нефтегазоносных толщ» информацию, было очень интересно. В ходе обучения стали более понятны некоторые вопросы».

В своих отзывах слушатели особенно отметили преподавателей ИГиНГТ: Светлану Зорину, Бориса Платова и Гузель Сунгатуллину.

Также 9 декабря в CdoGEO началось обучение по программе повышения квалификации «Научно-образовательная стажировка по применению дистанционных методов для определения запасов углерода и потоков парниковых газов». Данный курс проводится в рамках федеральной программы «Приоритет-2030». ИГиНГТ КФУ реализует одно из пяти стратегических направлений: «Российский энергетический переход: баланс природного потенциала и глобальных трендов». Слушателями курса стали сотрудники Башкирского государственного аграрного университета. Программа реализуется совместно и Институтом экологии и природопользования КФУ. Преподавателями стали: доцент кафедры ландшафтной экологии ИЭиП Максим Иванов, старшие преподаватели кафедры Артур Гафуров, Булат Усманов.

«Уровень развития компании определяется компетенцией ее сотрудников. Именно поэтому успешные предприятия уделяют большое внимание обучению персонала. CdoGEO реализует курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки как в рамках корпоративного обучения, так и для физических лиц. Мы проводим обучение в любом формате по желанию заказчика: очном, дистанционном, очно-дистанционном, гибридном, с выездом на геологические объекты и предприятия. Участие в программах принимают как преподаватели КФУ, так и эксперты («играющие тренеры») нефтегазовых компаний. Программы повышения квалификации в рамках проекта «Приоритет — 2030» с каждым месяцем набирают популярность. И здесь мы готовы предложить уникальные курсы по технологиям зеленой энергетики, компенсации углеродного следа, сертификации и валидации расчетов углеродного следа. Кроме того, мы реализуем курсы в рамках Научного центра мирового уровня (НЦМУ), которые сфокусированы на добыче высоковязких нефтей, геолого-технологическом исследовании скважин, гидродинамическом моделировании, геомеханике. Ждем вас на курсах CdOGEO КФУ», — сказал заместитель директора ИГиНГТ по маркетингу, директор Центра дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO) Ильдус Чукмаров.