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НовостиОбщество13 декабря 2022 18:01

В ночь на 14 декабря в Марий Эл можно будет увидеть метеорный поток Гемениды

Это будет пик его активности
Рината СТРЕБКОВА
Яркое астрономическое явление будет наблюдаться вплоть до утра.

Яркое астрономическое явление будет наблюдаться вплоть до утра.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 13 на 14 декабря над Марий Эл пронесется метеорный поток Гемениды. Это будет пик его активности, говорят астрологи. Прогнозируется, что над республикой до утра будут пролетать около 150 метеоров в час.

Желающим насладиться ярким астрономическим явлением в местном клубе любителей астрономии советуют сделать это как можно раньше.

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