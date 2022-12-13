В ночь на 14 декабря в Марий Эл можно будет увидеть метеорный поток Гемениды

Яркое астрономическое явление будет наблюдаться вплоть до утра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 13 на 14 декабря над Марий Эл пронесется метеорный поток Гемениды. Это будет пик его активности, говорят астрологи. Прогнозируется, что над республикой до утра будут пролетать около 150 метеоров в час.

Желающим насладиться ярким астрономическим явлением в местном клубе любителей астрономии советуют сделать это как можно раньше.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram