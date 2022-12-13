Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 декабря 2022 17:42

В Татарстане увеличится стоимость пополнения единого месячного социального проездного

Взрослого - на 6,2%, детского - на 6,3%
Рината СТРЕБКОВА
Изменения вступят в силу в январе 2023 года.

Изменения вступят в силу в январе 2023 года.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане в 2023 году изменится стоимость пополнения единого месячного социального проездного билета, в том числе и детского. Она вырастет на 6,2% и 6,3% соответственно, сообщает «Реальное время».

Если в текущем году стоимость пополнения единого месячного социального проездного для взрослого человека составляла 547 рублей, то в скором времени эта сумма вырастет до 581 рубля. Стоимость пополнения единого месячного детского социального проездного билета, в свою очередь, изменится с 333 до 354 рублей.

Утверждается, что новые тарифы должны вступить в силу с 1 января.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram