Новогодняя программа у реки Казанка в столице Татарстана стартует 18 декабря

Забег на лыжах стартует в 11:00 на площадке между «Ак Барс Ареной» и Дворцом водных видов спорта. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Казани во всю готовятся к старту новогодних мероприятий. Свою собственную программу запускает и команда Стратегии развития реки Казанка. Она начнется 18 декабря с забега на лыжах по территории будущего парка «Спортивный».

Забег стартует в 11:00 на площадке между «Ак Барс Ареной» и Дворцом водных видов спорта.

22 декабря на набережной Казанки, между футбольными полями возле экстрим-парка «Урам», откроется первая в городе экологичная елка высотой четыре метра. Ее изготовили из переработанного вторсырья. Праздничное мероприятие начнется в 18:00.

24 декабря в городе пройдут соревнования по скандинавской ходьбе. Участники смогут прогуляться по заповедному лесу Русско-Немецкой Швейцарии – будущему экопарку. Мероприятие стартует в 11:00 от парковки под мостом Миллениум.

Ранее «Комсомолка» публиковала полную программу новогодних мероприятий в столице Татарстана. Они включат в себя более 100 различных концертов, состязаний, спектаклей и шоу.

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