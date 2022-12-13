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НовостиОбщество13 декабря 2022 17:17

В Нижнекамске заработали елочные базары

Точки развернулись возле крупных ТЦ, а также на Центральном и Бызовском рынках
Рината СТРЕБКОВА
Торговля там будет вестись вплоть до 31 декабря.

Торговля там будет вестись вплоть до 31 декабря.

Фото: Мария ЛЕНЦ

До Нового года осталось 18 дней. Подготовка к празднику в Татарстане идет полным ходом. Практически всех городах уже включили световые иллюминации и установили нарядные елки.

Следующий шаг – открытие елочных базаров. Обычно торговать елями и соснами начинают ближе к 20 декабря. Впрочем, власти Нижнекамска решили дать горожанам возможность уже сейчас наполнить свой дом ароматами праздника. Там елочные базары уже заработали.

Точки развернулись возле крупных торговых центров, а также на Центральном и Бызовском рынках. Они будут работать вплоть до 31 декабря, сообщают местные власти.

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