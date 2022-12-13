14 декабря ряд улиц Казани временно останется без воды

Воду отключат в 9:00, а вернут ориентировочно в 23:00. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителям домов в Советском районе Казани советуют запастись водой. Дело в том, что в среду, 14 декабря, ряд горожан там на время останется без воды. Это связано с подключением водопроводов по улице Шуртыгина, сообщают в пресс-службе МУП «Водоканал».

Воду отключат в 9:00, а вернут ориентировочно в 23:00. Полностью без воды на это время останутся жители домов по улицам Расковая и Цимлянская. Краны также пересохнут в доме №23 по улице Аэропортовская, в домах №№ 17, 19, 23, 25, 27 и 29/20 по улице Гастелло, в домах №№ 32, 34, 36/2 и 44 по улице Лумумбы, в домах №№ 2/36, 3, 4, 6, 8, 14/25, 16 стр. и 20/29 по улице Шуртыгина, а также в домах №№ 3/6, 5 и 7 по улице Салавата Юлаева. На улице Матросова вода сохранится только в доме №4.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

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