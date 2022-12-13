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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 16:51

В результате ДТП с участием автобуса в Марий Эл пострадал человек

Авария произошла на 51 километре автодороги «Куяр-Солнечный-Ронга»
Рината Стребкова
Причины произошедшего устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Причины произошедшего устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 14:45 во вторник, 13 декабря, в Советском районе Марий Эл произошло ДТП. На 51 километре автодороги «Куяр-Солнечный-Ронга» столкнулись легковушка «Лада Ларгус» и автобус «ПАЗ». Причины и подробности произошедшего уточняются.

Известно, что в результате аварии пострадал один человек. Помощь медиков потребовалась водителю легковушки, сообщают в Госавтоинспекции республики.

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