В результате ДТП с участием автобуса в Марий Эл пострадал человек

Причины произошедшего устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 14:45 во вторник, 13 декабря, в Советском районе Марий Эл произошло ДТП. На 51 километре автодороги «Куяр-Солнечный-Ронга» столкнулись легковушка «Лада Ларгус» и автобус «ПАЗ». Причины и подробности произошедшего уточняются.

Известно, что в результате аварии пострадал один человек. Помощь медиков потребовалась водителю легковушки, сообщают в Госавтоинспекции республики.

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