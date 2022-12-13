Владимир Путин пообещал принять участие в церемонии запуска трассы Москва – Казань

Владимир Путин сказал, что с удовольствием примет участие в открытии этого объекта. Фото: официальный сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин сказал, что примет участие в церемонии запуска трассы Москва – Казань. Об этом стало известно 13 декабря в ходе открытия новых и отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры.

С приглашением выступил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Он заявил, что в сентябре 2023 года будет построен участок до Арзамаса, а к концу года – вся трасса до Казани. Владимир Путин ответил, что с удовольствием примет участие в открытии этого объекта.

Напомним, ранее Хуснуллин рассказал, что с 2023 года начнется активное строительство участка трассы М12 Казань – Екатеринбург.

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