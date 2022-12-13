Планируется, что к концу 2022 года к работам подключится большое количество строителей.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Активное строительство участка трассы М12 Казань – Екатеринбург начнется в 2023 году. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, в настоящее время подготавливаются территории и ведется проектирование отдельных участков. Уже к концу 2022 года планируется, что к работам подключится большое количество строителей, подчеркнул Хуснуллин.
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