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НовостиОбщество13 декабря 2022 16:33

Строительство участка трассы М12 Казань – Екатеринбург начнется в 2023 году

Сейчас здесь идет подготовка территории
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Планируется, что к концу 2022 года к работам подключится большое количество строителей.

Планируется, что к концу 2022 года к работам подключится большое количество строителей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Активное строительство участка трассы М12 Казань – Екатеринбург начнется в 2023 году. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время подготавливаются территории и ведется проектирование отдельных участков. Уже к концу 2022 года планируется, что к работам подключится большое количество строителей, подчеркнул Хуснуллин.

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