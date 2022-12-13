Планируется, что к концу 2022 года к работам подключится большое количество строителей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Активное строительство участка трассы М12 Казань – Екатеринбург начнется в 2023 году. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время подготавливаются территории и ведется проектирование отдельных участков. Уже к концу 2022 года планируется, что к работам подключится большое количество строителей, подчеркнул Хуснуллин.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram