Обсуждение состоялось в рамках молодежного кампуса стран Организации исламского сотрудничества. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Казани обсудили вопросы креативных индустрий и исламских финансов. Это состоялось в рамках молодежного кампуса стран Организации исламского сотрудничества. Одним из его спикеров стал министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

По его словам, в городе собралась молодежь, которая заинтересована в данной теме. Это обсуждение поможет обозначить возможные направления сотрудничества исламских стран с республикой и Россией в этих вопросах.

Отметим, участниками форума стали молодые лидеры, активно участвующие в решении вопросов креативных индустрий и исламских финансов. Всего было подано 1,4 тысячи заявок из 75 стран мира. В результате отбор прошли лишь 100 лучших из 21 государства.

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