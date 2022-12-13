Умер Мансур Шигапов, экс-директор театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина в Казани

Мансур Шигапов был удостоен звания Заслуженного артиста Татарстана и Заслуженного деятеля искусств республики. Фото: mincult.tatarstan.ru

Скончался поэт, бывший директор Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, почетный гражданин Рыбно-Слободского района Мансур Шигапов. Ему было 83 года, сообщает пресс-служба Минкульта республики.

Прощальная панихида состоялась 11 декабря в ГБКЗ Сайдашева. В последний путь Мансура Шигапова приехали провожать его родные и близкие люди.

Отметим, Мансур Шигапов был удостоен звания Заслуженного артиста Татарстана и Заслуженного деятеля искусств республики.

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