Зрители театра Тинчурина выбирают актеров года

Фото: tinchurinteatr.ru

Театр им. К.Тинчурина запустил проект “Мнение зрителя” для определения лучшего актера и лучшей актрисы сезона 2021-2022 годов. Победители будут известны 26 декабря.

Голосование за лучших актеров проходит на официальном сайте театра Тинчурина, на соцстранице театра ВКонтакте и telegram-канале театра.

Список претендентов на статус “Лучший актер” и “Лучшая актриса” театра составлен с учетом мнения зрителей. Все кандидаты участвуют в постановках 2021-2022 годов “Безумный никах, или Похищение жениха”, “Ядәч! Исемдэ!”, “Мадинә”, “Дивная птица”, “Первое представление”, “Вот и вышел человечек”, “Черная палата”, “Розовый платок, голубая шаль”, “Принцесса Турандот”, “Волшебная арена”.

На звание “Лучший актер” театра Тинчурина претендуют Зуфар Харисов, Айдар Фатхрахманов, Алмаз Фатхуллин, Артем Пискунов, Булат Зиннатуллин, Зульфат Закиров, Ильнур Байназаров, Ильфак Хафизов, Ирек Хафизов, Рамиль Минханов, Ренат Шамсутдинов, Рустем Гайзуллин, Салават Хабибуллин, Эдуард Никитин, за звание “Лучшая актриса” – Айсылу Мусаллямова, Альбина Гашигуллина, Гульназ Науметова, Гузель Гайнуллина, Диляра Фаттахова, Аделя Хасанова, Зульфия Валиева, Лилия Махмутова, Резеда Саляхова, Сакина Минханова.

Генеральный партнер проекта “Мнение зрителя” – авиакомпания «ЮВТ АЭРО», которая подарит авиабилеты одержавшим победу актеру и актрисе